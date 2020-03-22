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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile gece saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Uşak ve Kütahya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR

Sıcaklıkların ise yurt genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Alınan son bilgilere göre yurt genelinde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak...

ANKARA: 16, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu.

İSTANBUL: 16, Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı.

İZMİR: 20, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu.

EDİRNE: 21, Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 19, Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı.

KÜTAHYA: 16, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı.

MANİSA: 19, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu.

ADANA: 21, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 18, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu.

HATAY: 19, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 18, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu.

KAYSERİ: 12, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu.

KONYA: 15, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu.

BOLU: 16, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu.

KASTAMONU: 18, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu.

ZONGULDAK: 14, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu.

SAMSUN: 15, Parçalı ve çok bulutlu.

TRABZON: 13, Parçalı ve çok bulutlu.

ERZURUM: 8, Parçalı ve az bulutlu.

KARS: 8, Parçalı ve az bulutlu.

MALATYA: 14, Parçalı ve az bulutlu.

VAN: 9, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 16, Parçalı ve az bulutlu.

GAZİANTEP: 16, Parçalı ve az bulutlu.

ŞANLIURFA: 19, Parçalı ve az bulutlu.