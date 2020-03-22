Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine 30 Haziran 2020 tarihine kadar yüzde 1 KDV uygulanacak.

KARAR 1 NİSAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

AA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemleri duyururken, ''Ekonomik İstikrar Kalkanı'' paketinde iç hava yolu taşımacılığında KDV oranının yüzde 18'den yüzde 1'e indirileceğini açıklamıştı. Karar, 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek.