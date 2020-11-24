Marmara ve Karadeniz'de sağanak havası!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyı kesimi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimleri ile Samsun'un ve Ordu'nun kıyı kesimlerinin yer yer yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege ve İç Anadolu'da yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer hafif sağanak yağışlı

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, batı çevreleri ile zamanla Alanya ilçesi yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yer yer hafif sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 16°C

Az bulutlu ve açık