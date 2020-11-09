HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz çevrelerinde yer yer pus ve sis beklenmektedir.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM -3°C, 12°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu