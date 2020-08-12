Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan annesinin evinde, babasının gözlerinin önünde, annesi ve erkek kardeşini silahla vurarak öldürdü.
Anne İkbal ve avukat olduğu öğrenilen kardeşi Altuğ Polat, olay yerinde yaşamını yitirirken, olay anında evde olan babasının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Annesini ve kardeşini öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat.
MİRAS DAVASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Vali Yardımcısı Polat'ın, ailenin bugün görülecek miraslık tarla davası öncesi aile bireyleriyle konuşmak için bir araya geldiği, çıkan tartışmanın ardından cinnet geçiren Polat'ın cinayeti işlendiği iddia edildi. Cinayetin ardından polis, olay sonrası kaçan Tolga Polat'ı yakalamak için çalışma başlattı.
Ağabeyi tarafından öldürülen avukat Altuğ Polat.
YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmayla, kardeşi Altuğ ve annesi İkbal Polat'ı tabancayla öldüren Tolga Polat kısa sürede gözaltına aldı. Şüpheli Tolga Polat, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Saldırıda hayatlarını kaybeden anne İkbal ve oğlu Altuğ Polat.
BABASI DA GÖRGÜ TANIĞI OLARAK GÖZALTINDA
Olay sırasında evde olan şüphelinin babası Şeref Polat da görgü tanığı olarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Öte yandan, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, olay yerine giderek incelemede bulundu.
Baba Şeref Polat'ın da görgü tanığı olarak ifadesi alındı.
CANSIZ BEDENLERİ ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI
Adana’da, Hatay Vali Yardımcısı ve Afrin’den sorumlu Tolga Polat tarafından öldürülen kardeşi Altuğ Polat ve annesi İkbal Polat’ın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Hatay Vali Yardımcısı tarafından öldürülen Altuğ ve İkbal Polat’ın cenazeleri apartmandan çıkarıldığı sırada olay yerinde bulunan yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
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