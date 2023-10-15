Hatay'da son dakika sağanak esareti: Kentte bazı caddeler göle döndü - Güncel haberler

Hatay'da son dakika sağanak esareti: Kentte bazı caddeler göle döndü - Güncel haberler

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Hatay'ın İskenderun ile Payas ilçelerinde sağanak etkili oldu; yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı.

DHA'nın haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından gece saatlerinden itibaren kentin kuzey kesimlerindeki ilçelerde sağanak etkili oldu.

Bazı caddeler göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı, trafikteki sürücüler de zor anlar yaşadı.

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