Hatay'da sağanak; ev ve iş yerleri su ile doldu
Yurdun bazı bölgelerini etkisi altına alan sağanak yağış Hatay'da su baskınlarına neden oldu. Şiddetli yağış nedeniyle kentte bazı caddeler göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı
Hatay'ın İskenderun ile Payas ilçelerinde sağanak etkili oldu; yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı.
DHA'nın haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından gece saatlerinden itibaren kentin kuzey kesimlerindeki ilçelerde sağanak etkili oldu.
Bazı caddeler göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı, trafikteki sürücüler de zor anlar yaşadı.
Sağanağın etkisi gündüz hafiflerken, belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı.