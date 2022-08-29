Hatay'da çıkan yangın kontrol altında

Hatay'ın Hassa ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Hatay Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 3 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankı ve 100 yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 3 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede, soğutma çalışmaları sürüyor.