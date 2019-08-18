Süper Lig'in ilk haftasındaki Denizlispor maçında bir grup Denizlispor taraftarının kendisine ve Necati Ateş'e küfür ettiği Hasan Şaş, dün Instagram'dan bir paylaşım yaparak Galatasaray'a zarar vermemek adına istifa ettiğini duyurmuştu.

Bugün bir paylaşım daha yapan Hasan Şaş, "Bugün yeniden sarı-kırmızı başarılar için daha çok çalışacağım ilk gün. Allah utandırmasın" ifadeleriyle görevine geri döndüğünü açıkladı.

Fatih Terim ve Levent Şahin'le olan bir fotoğrafını paylaşan Hasan Şaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bazen zor zamanlarda ihtiyacın olan sadece şefkattir. O şefkat ki hayatını adadığın renklerden, gençliğinden, emeklerinden, hayallerinden ayrılmana izin vermez. Hiç hata yapmamış, hiç yüzün düşmemiş, hiç hayal kırıklığı yaşamamış gibi yoluna devam etmeni, bir şey olmamışçasına tekrar çalışmanı sağlar o şefkat. Üzülürken üzdüğüm, kırılırken kırdığım herkesten hem özür dilerim hem teşekkür ederim. Bugün yeniden sarı kırmızı başarılar için daha çok çalışacağım ilk gün. Allah utandırmasın."

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray, Hasan Şaş'a Denizlispor maçından sonra yapılan saldırı için yasal işlem başlatılacağını açıkladı. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yönetim Kurulumuz, Teknik Heyetimiz ve Futbol Takımımız, büyük Galatasaray camiası ile birlikte 23. şampiyonluk yolunda yürümeye devam etmektedir. Bu kapsamda Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörümüz Hasan Şaş da Galatasaray ailesinin mensubu olarak görevinin başındadır.

Antrenörümüz Hasan Şaş’a Yukatel Denizlispor maçı sonrasında yapılan art niyetli, planlı ve haksız saldırıların failleri hakkında yasal işlem başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."