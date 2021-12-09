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RTÜK Başkanı Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk aile yapısına ve ahlakına uygun olmayan diyalogların geçtiği 'Konuşanlar' isimli program için platformu defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Üst Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere söz konusu programa ilişkin inceleme başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Hasan Can Kaya’nın Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu dijital platform Exxen’de yayınlanan Konuşanlar isimli programı, yazar Nihat Genç’in Twitter mesajı ile tartışma konusu olmuştu.

Nihat Genç, bu mesajının ardından Hasan Can’ın kendisini aradığını belirttiği bir başka Twitter mesajında da “Lafı 'bana böyle diyemezsin'e getirdi. Ben de ona 'seyircinin anasına küfür hiçbir gelenekte yoktur' dedim. Efelenip pişkinliğinde ısrar edince, küfür öyle değil böyle edilir deyip yapıştırdım” dediğini aktardı.

RTÜK, inceleme başlatacağına yönelik açıklamasını sosyal medyadaki bu tartışmaların ardından yaptı.