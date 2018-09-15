Almanya'da aralarında Türk sivil toplum örgütlerinin de bulunduğu göçmenlerin kurduğu dernekler, İçişleri, Bayındırlık ve Yurt Bakanı Horst Seehofer'i istifaya davet etti.

Göçmen derneklerinin Seehofer'e yazdığı açık mektupta, bakanın göçmenlere yönelik tutumu eleştirilerek, "Bay Seehofer, ülkede herkesin bakanı olan bir kişi farklı davranmalıdır. Tüm insanların güvenliğini sağlamalı ve aşırı sağdan gelen tehdidi nihayetinde ciddiye almalı. Bir yurt bakanı toplumu daha fazla ayrıştırmamalı, aksine ülkemizdeki temel değerlerden yana açık bir tutum sergilemelidir veya görevini bırakmalı ve bu görevi bunları yapan bir başkasına bırakmalı." ifadeleri kullanıldı.

"ENDİŞELİYİZ"

Mektupta, "Endişeliyiz; çünkü aşırı sağcılar haberlerde öne çıkıyor, 'yabancılar dışarı diye bağırıyor' ve burada biz kastediliyoruz. Hitler selamı için uzatılan kolları gördüğümüzde şok oluyoruz ve bu ülkenin bir zamanlar başlangıçlara karşı direnmede başarısız olduğunu hatırlıyoruz. Biz ve çocuklarımız farklı görünümümüzden, isimlerimizden veya inancımızdan dolayı güvenli ve özgürce her yerde hareket edemediğimiz için endişeliyiz." denildi.

Bu dönemde Seehofer'den çoğulcu bir cumhuriyete inandığını göstermesi gerektiği belirtilen mektupta, "İç güvenlikten sorumlu birinden çocuklarımızın esenliği konusunda endişe duymamıza gerek olmadığını duymak istiyoruz." ifadesi yer aldı.

Seehofer'in haziran ayında Göç Zirvesi'ne katılmayı reddettiği anımsatılan mektupta, bakanın son günlerdeki "gergin dönemde basına yaptığı açıklamalarla aşırı sağcıları yüreklendiren Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Gerog Maassen'in arkasında durduğu" da kaydedildi.

Mektubu imzalayanlar arasında Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB), Frankfurt Türk Öğrenci Platformu, Türk-Alman Öğrenci ve Akademisyenler Platformu (TD-Plattform), Almanya Türk Toplumu (TGD) ile diğer ülkelerden gelenlerin kurduğu bazı dernekler de bulunuyor.