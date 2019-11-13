Dün akşam Zorlu PSM'de Cem Yılmaz'ın gösterisini izleyen Ekşi Sözlük yazarları, Cem Yılmaz'ın Haluk Levent'le ilgili imada bulunduğunu yazdı.

Sözlük yazarları Cem Yılmaz'ın Haluk Levent'le ilgili "büyük vurgun yakında sinemalarda" dediğini öne sürdü.

HALUK LEVENT'TEN CEM YILMAZ'A TWITTER'DAN ÇAĞRI

Sosyal medyandan açıklama yapan Haluk Levent, "Sevgili Cem Yılmaz. Hepimiz seni çok seviyoruz. 3 ayrı kişi yanlış duymuş olabilir mi? Yanlış oyunu izlemişlerse özür dilerim. Değilse lütfen “yakında” olmadan şimdi tüm ülkeye açıklar mısın “vurgun” u? 1 tl lik var ise şerefim üzerine ülkeyi terk edeceğim. Lütfen yazar mısın." dedi.

Cem Yılmaz'dan ise konuyla ilgili henüz bir cevap gelmedi.