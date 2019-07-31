Oyuncular Sendikası, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile oyuncu Haldun Ergüvenç'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Oyuncunun cenaze töreninin detaylarının duyurulduğu açıklamada, "Değerli tiyatro ve seslendirme oyuncusu Haldun Ergüvenç'i kaybettik, çok üzgünüz. Başımız sağ olsun. Cenazesi yarın (01.08.2019) 14.30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki törenin ve Şişli Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Topkapı Kozlu Mezarlığı’na defnedilecektir" ifadeleri kullanıldı.

HALDUN ERGÜVENÇ KİMDİR?

Haldun Ergüvenç, seslendirme sanatçısı Kemal Ergüvenç'in yeğenidir. Haldun Ergüvenç, Karılar Koğuşu ve Damga Erol Taş'ı, Minyeli Abdullah filminde ise Kadir Savun'u seslendirmişti. Tiyatro ve seslendirme oyuncusu Haldun Ergüvenç, Fahriye Abla ve Asılacak Kadın gibi birçok filmde rol almıştı.