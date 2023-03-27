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Hafriyat kamyonu dehşet saçtı! 6 can kaybı var

İstanbul Silivri'de TEM Otoyolu'nda bir hafriyat kamyonu, çok sayıda araca çarptı. Kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi

Giriş: 27.03.2023 - 15:39 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Hafriyat kamyonu dehşet saçtı! 6 can kaybı var
Hafriyat kamyonu dehşet saçtı! 6 can kaybı var
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AA

TEM Otoyolu Silivri mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Otoyolun Edirne istikametinde ilerleyen hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine karşı şeride geçip iki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyon sürüklenerek yol kenarında durabildi.

Kazada iki otomobildeki 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, olay yerinde çalışmalarına devam ediyor. Ölen 6 kişinin cenazesi, savcılığın incelemesinin ardından morga kaldırılacak.

İki otomobilin kullanılamaz hale geldiği kaza nedeniyle TEM Otoyolu'ndaki trafik, her iki istikamette tek şeritten sağlanıyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliğince yapılan açıklamada, saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu'nda İstanbul istikameti Silivri Gazitepe Mahallesi mevkisinde sürüş hakimiyetini kaybeden ve karşı şeride geçen bir hafriyat kamyonunun 2 otomobile çarptığı aktarıldı.

Kazada, 6 vatandaşın hayatını kaybettiği, 3 vatandaşın da yaralandığı belirtilen açıklamada, kaza mahalline ivedilikle jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği, her iki istikamette trafiğin tek şeritten sağlandığı kaydedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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