08 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Esad rejiminin, ateşkesten önce Suriye'nin İdlib kentine yönelik hava saldırısında ağır yaralanan ve Türkiye'de tedaviye alınan 11 yaşındaki Suriyeli Muhammed Abdulkerim Ubeyd, ailesine kavuştu.
Oyun parkında oynadığı esnada hava saldırısında yaralanan ve Suriye'deki ilk müdahalesinin ardından Türkiye'ye getirilen küçük Muhammed, burada Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedaviye alındı.
Aynı saldırıda hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocukları Abulhamid Ubeyd'i defnetmenin acısını yaşayan aile, tedavi için Türkiye'ye götürülen Muhammed'den haber alamadı.
VİDEOSU SOSYAL MEDYADA YAYILMIŞTI
Muhammed'in, "Beni babama, aileme kavuşturun" şeklinde videosunun sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen yetkililer, küçük Muhammed'in, anne ve babasının yanı sıra hayattaki 3 kardeşini de Türkiye'ye getirerek buluşmasını sağladı.
Anne Emine Şehad ile baba Abdulkerim Ahmed Ubeyd gözyaşı dökerek, 18 günden bu yana haber alamadıkları çocuklarına uzun süre sarılarak hasret giderdi.
Baba Ubeyd, yaptığı açıklamada saldırının olduğu esnada kendisinin Sarmada kentinde olduğunu belirtti.
Eve geldiğinde bir çocuğunu enkaz altından çıkardığını, diğer oğlunun da yaralı olarak hastaneye götürüldüğünü anlatan Ubeyd, çocuğunu defnedip hastaneye gittiğinde Muhammed'i bulamadığını söyledi.
Saldırıda görme yetisini ve bir kolunu kaybeden, vücudunda yanıklar oluşan küçük Muhammed de o güne dair hiçbir şey hatırlamadığını kaydetti.
İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun ise saldırıda yaralanan Muhammed'in durumunun ağır olması nedeniyle tedavi için Türkiye'ye getirildiğini belirtti.
Muhammed'in sosyal medyada yayılan ailesine kavuşma isteğinin ardından hemen harekete geçtiklerini ifade eden Tosun, Muhammed'in ailesini bularak buluşmalarının sağlandığını kaydetti.
Tosun, bu süreçte kendilerine destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve Hatay Valisi Rahmi Doğan'a teşekkür etti.
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