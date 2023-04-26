Zekiye 4 yaşındaydı! Bu kaçıncı ölüm?

Mardin'de kaza, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Gökçe Mahallesi´nde meydana geldi. M.Ç., geri manevra yaptığı kamyonetle kızı Zekiye Ç.´ye (4) çarptı.
DURUMU FARK EDİP YARDIMA KOŞTU
DHA'da yer alan habere göre durumu fark eden M.Ç., aracını durdurup yardıma koştu. Komşuların ihbarı üzerine mahalleye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Zekiye Ç.´nin hayatını kaybettiği belirlendi. Zekiye Ç.´nin cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDI
Otopsi işlemlerinin ardından Zekiye Ç.´nin cenazesi, gözyaşlarıyla mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Gözaltına alınan M.Ç.´nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.