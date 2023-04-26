Zekiye 4 yaşındaydı! Bu kaçıncı ölüm?

DHA'da yer alan habere göre durumu fark eden M.Ç., aracını durdurup yardıma koştu. Komşuların ihbarı üzerine mahalleye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Zekiye Ç.´nin hayatını kaybettiği belirlendi. Zekiye Ç.´nin cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.