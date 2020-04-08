Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 222'ye yükseldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, salgın nedeniyle şimdiye kadar Fransa'da 74, Almanya'da 46, Hollanda'da 37, İngiltere'de 19, Belçika'da 18, ABD'de 10, İsveç'te 10, Avusturya'da 4, İsviçre'de 3, Lübnan'da 1 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.

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