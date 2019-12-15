'BURASI ARTIK KÖPEKLERİN KÖYÜ OLDU'



Yemek kapları yaptıklarını ve fırınlardan artan bayat ekmekleri, yemekhanelerden artan yemekleri bıraktıklarını kaydeden Güzel, "Bu vesileyle burada hep beraber köpekleri besliyoruz. Burası artık köpeklerin 'köyü' oldu. Doğal ortamda, kendi hallerinde yaşıyorlar. En azından yeme içme ve barınma yerleri hallolmuş oldu." diye konuştu.