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ESKİ ÇÖPLÜK ALANINI TEMİZLETTİ
Niğde'nin Çiftlik ilçesinde kullanılmayan eski çöplük alanını temizleten Belediye Başkanı Serkan Güzel, alandaki yamaca yaklaşık 50 oyuk açtırarak, sokak köpeklerinin soğuk kış günlerinde korunacakları bir alan oluşturdu.
ALANA ÇÖP DÖKMEK YASAKALNDI
Başkan Güzel, Katı Atık Birliği'nin kurulmasıyla bu alana çöp dökmenin yasaklandığını söyledi.
YAMACA 50 OYUK AÇTIRDI
Serkan Güzel, geçen kış, kızlarıyla gece sokak köpeklerine yem vermek için gittiği Çiftlik-Yeşilgölcük arası 1600 rakımlı Selekin mevkiindeki eski çöplük alanında hayvanların üşüdüğünü görünce, bu yıl hayvanların çetin geçen kış aylarında üşümemesi için yamaca yaklaşık 50 oyuk açtırdı.
YEMLİK VE SULUK DA YAPTIRILDI
Güzel, kullanılmayan çöplük alanı temizletip dezenfekte ettirdikten sonra yemlik ve suluk da yaptırarak belediye ve hayvanseverler yardımıyla köpekleri besliyor.
YEMLİK VE SULUK DA YAPTIRILDI
Güzel, kullanılmayan çöplük alanı temizletip dezenfekte ettirdikten sonra yemlik ve suluk da yaptırarak belediye ve hayvanseverler yardımıyla köpekleri besliyor.
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