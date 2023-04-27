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Yasak aşk iddiası! Eşini ve dayısını öldürmüştü! Yakalandı!

Gaziantep'te, aralarında ilişki olduğunu öne sürdüğü eşi 28 yaşındaki Sakine Solmaz ile dayısı 34 yaşındaki Güngör Yıldız'ı öldürüp kaçan 33 yaşındaki Şıhlı Solmaz saklandığı evde yakalandı

Giriş: 27.04.2023 - 15:04 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Yasak aşk iddiası! Eşini ve dayısını öldürmüştü! Yakalandı! - Günün Haberleri
Yasak aşk iddiası! Eşini ve dayısını öldürmüştü! Yakalandı!
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DHA

Gaziantep'te olay, önceki gece 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Şıhlı Solmaz (33), dayısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü eşi Sakine Solmaz (28) ile tartıştı.

EŞİNİN BAŞINI BIÇAKLA KESTİ

DHA'da yer alan habere göre tartışma sırasında Solmaz, eşinin başını bıçakla keserek kaçtı.

DAYISINI DA SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

Daha sonra Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine giden Solmaz, dün öğle saatlerinde de dayısı Güngör Yıldız'ı tabanca ile başında vurarak öldürdü.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Eşi ile dayısını öldüren Şıhlı Solmaz, saklandığı Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Köksalan Mahallesi'nde yakalandı.

ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekiplerince gözaltına alınan Solmaz, işlemleri adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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