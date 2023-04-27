Yasak aşk iddiası! Eşini ve dayısını öldürmüştü! Yakalandı!

Gaziantep'te olay, önceki gece 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Şıhlı Solmaz (33), dayısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü eşi Sakine Solmaz (28) ile tartıştı.
EŞİNİN BAŞINI BIÇAKLA KESTİ
DHA'da yer alan habere göre tartışma sırasında Solmaz, eşinin başını bıçakla keserek kaçtı.
DAYISINI DA SİLAHLA ÖLDÜRDÜ
Daha sonra Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine giden Solmaz, dün öğle saatlerinde de dayısı Güngör Yıldız'ı tabanca ile başında vurarak öldürdü.
SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI
Eşi ile dayısını öldüren Şıhlı Solmaz, saklandığı Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Köksalan Mahallesi'nde yakalandı.
ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Polis ekiplerince gözaltına alınan Solmaz, işlemleri adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.