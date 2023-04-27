Yasak aşk iddiası! Eşini ve dayısını öldürmüştü! Yakalandı!

Gaziantep'te olay, önceki gece 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Şıhlı Solmaz (33), dayısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü eşi Sakine Solmaz (28) ile tartıştı.

Daha sonra Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine giden Solmaz, dün öğle saatlerinde de dayısı Güngör Yıldız'ı tabanca ile başında vurarak öldürdü.