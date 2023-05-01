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Yabancı uyruklu 'Platonik' katil!

İstanbul Başakşehir'de, aynı iş yerinde çalışan 23 yaşındaki A.U'ya platonik aşık olan yabancı uyruklu kişi, dehşet saçtı. A.U.'nun evine kadar giden ve onu dışarı çağıran kişi, teklifi reddedilince önce A.U.yu sonra da kendini vurdu. Yabancı uyruklu olay yerinde, A.U ise hastanede hayatını kaybetti

Giriş: 01.05.2023 - 07:54 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Yabancı uyruklu 'Platonik' katil!
Yabancı uyruklu 'Platonik' katil!
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DHA

İstanbul'da olay, Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi.

İŞ YERİNDEKİ ARKADAŞININ EVİNE GİTTİ

DHA'da yer alan habere göre tekstil atölyesinde muhasebeci olarak çalışan A.U.'ya platonik aşık olan ve aynı iş yerinde çalışan kişi, A.U.'nun evine gitti.

REDDEDİLİNCE KADINI VURDU

A.U.'yu konuşmak için dışarı çağıran kişi, reddedilince yanında getirdiği silahla dehşet saçtı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişi, önce A.U.'yu sonra da kendisini vurdu.

GENÇ KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Silah seslerini duyan çevre sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.U'yu hastaneye kaldırdı.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Başından yaralanan yabancı uyruklu kişinin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki A.U.'nun ise doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Olay ile ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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