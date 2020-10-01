İHA

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; Tuşba ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi’nde devriye görevini ifa ettikleri esnada seyir halinde bulunan kapalı kasa kamyonetin durumundan şüphelenilmesi üzerine durdurularak arama yapıldı.

ARAMAYA "BOBİ" DE KATILDI

Narkotik Madde Arama Köpeği Bobi ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın bagajından bulunan 5 adet çuval içerisinde 200 paket halinde toplam 102 kilo 335 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak araç sürücüsü M.Ş., “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınan şüphelinin müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi.

VAN NARKOTİK "KARABAĞ" YAZDI

İHA'da yer alan habere göre bu arada narkotik polisi, ele geçirilen eroin paketleri ile ay yıldızlı 'Karabağ' yazısı oluşturarak Azerbaycan halkının yanında olduklarını ve operasyona destek verdiklerini belirttiler.