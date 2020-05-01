Türkiye'nin ABD'ye ikinci tıbbi yardımı ulaştı!

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden bir olan ABD'ye gönderdiği ikinci tıbbi yardım paketini taşıyan askeri nakliye uçağı ABD'ye ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, ABD'ye gönderilen tıbbi yardım malzemelerini taşıyan, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait C-130 tipi askeri nakliye uçağı yerel saatle 16.20'de (TSİ 23.20) başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne indi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD'ye teslim edilecek ikinci grup tıbbi yardım malzemelerini taşıyan TSK'ya ait uçağımız Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne indi" denildi.

Salı günü ulaşan ilk yardım paketinin ardından, Türkiye'nin ikinci yardım paketi de vaka sayısının 1 milyonu geçtiği, ölü sayısının 64 bine yaklaştığı ABD'ye teslim edildi.

Üsse indirilen yardım kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu, Türk ve Amerikan bayraklarının yanı sıra Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler vardır. Karanlığın ardında nice güneşler vardır" sözlerinin Türkçesi ve İngilizcesi yer aldı.

Yardım kolilerinde, bir önceki pakette olduğu gibi maske, tulum, dezenfektan, yüz koruyucu siperlik, ve koruyucu gözlükler gibi önleyici malzemelerin bulunduğu belirtildi.

TSK'ya ait nakliye uçakları daha önce de İtalya, İspanya, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek, Kosova, İngiltere ve Somali'ye yardım taşımıştı.