Bolu'da saat 19.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Çaydurt mevkiinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu’nda yol çalışmasının başladığı bölgede İstanbul istikametine seyir halinde olan İsmail Ş. idaresindeki 16 CYS 20 plakalı soğan yüklü tır, Şükrü S. yönetimindeki 78 AAU 628 plakalı demir yüklü tır, Yaşar Ç.'nin kullandığı tır ile Yiğit E. idaresindeki 34 HY 9380 hafif ticari araç ve İdris T. yönetimindeki 34 BRP 189 plakalı hafif ticari araç kazaya karıştı.
Kazada, araçlarda sıkışan tır sürücüleri İsmail Ş. ve Yaşar Ç. ile İdris T.'nin kullandığı hafif ticari araçta bulunan Şermin, Defne, Hazal ve Kuzey T. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları tırlardan çıkarılan tır sürücüleri ile diğer yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
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