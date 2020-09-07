2 Ekim 2018 tarihinde İstanbul'daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde Suudi mahkemesi kararını verdi.

Suudi mahkemesi, Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında 8 kişinin suçlu bulunduğu açıkladı. 5 kişiye 20'şer yıl hapis cezası verilirken, 3 kişiye 7-10 yıl arasında hapis cezaları verildiği duyuruldu.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018’de evlilik belgesi almak üzere gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda boğularak öldürülmüş ve cansız bedeni parçalanarak yok edilmişti.