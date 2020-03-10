DHA

İstanbul Sultangazi'deki, Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir sitenin giriş katında oturan Sevda Köse, evin hava alması için mutfak bölümünde bulunan pencereyi üstü açık kalacak şekilde bıraktı. Bir yıldır beslediği 'Sarı Mars' adlı kedisi pencerenin üstündeki aralıktan dışarı çıkmaya çalışırken boynu pencerenin aralık bırakılan kısmına sıkıştı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

DHA'da yer alan habere göre kediyi o halde görenler komşuları durumu itfaiyeye ve ev sahibi Seda Köse'ye haber verdi. Haberi alınca eve gelen Sevda Köse, kedisini pencereye sıkışmış olduğunu görünce gözyaşlarını tutamadı.

"BEN GÖMEMEM BAKAMIYORUM"

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, eve girerek kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Ancak kedinin öldüğü ortaya çıktı. Bir itfaiye eri kedinin sahibi Sevda Köse'ye, "Kediyi alacak mısınız? Gömecek misiniz?" diye sordu. Köse, "Ben gömemem. Bakamıyorum" dedi. İtfaiye erleri tarafından bir poşete konulan kedi, gömülmek üzere evden götürüldü. Köse gözyaşları içerisinde ölen kedisinin götürülmesini izledi.

"DAHA ÖNCEDEN ÇIKIYORDU"

Kedisinin ölmesiyle ilgili konuşan Sevda Köse, "Benim dükkânım var. Dükkâna gittim. Evin içi hava alsın diye camı üstten biraz açtım. Daha önceden çıkıyordu, hiç böyle bir şey olmadı" dedi.