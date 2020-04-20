20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, koalisyon hükümetini kurma konusunda mutabakata vardı.
İsrail'de üç erken seçime neden olan ve bir yılı aşkın süredir devam eden koalisyon krizi çözüme kavuştu.
Başbakan Binyamin Netanyahu ile Meclis Başkanı Gantz, "acil birlik hükümeti" kurmak için gerekli anlaşmayı imzaladı.
İki lider arasındaki koalisyon anlaşmasına ilişkin detaylar henüz netleşmese de İsrail basını, Netanyahu ile Gantz'ın dönüşümlü başbakanlık görevini yürüteceğini yazdı.
Anlaşmaya ilişkin basında yer alan bilgilere göre, başbakanlık koltuğuna ilk 1,5 yıl Netanyahu oturacak, bu sürenin sonunda görevi Gantz devralacak.
Netanyahu'nun başbakan olduğu süreçte Gantz Savunma Bakanlığı, Mavi-Beyaz'ın iki numaralı ismi Gabi Ashkenazi ise Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturacak.
İsrail'de bir yılı aşkın süredir devam eden koalisyon krizine çözüm bulmak için ikisi geçen yıl olmak üzere son bir yıl içinde üç erken seçim yapılmıştı.
En son 2 Mart'ta yapılan seçimde Netanyahu'nun partisi 120 sandalyeli meclise 36 milletvekili göndererek yarışı önde tamamlarken, Mavi-Beyaz İttifakı ise 33 sandalyeyle ikinci olmuştu.
Gantz, 26 Mart'ta lideri olduğu Mavi-Beyaz İttifakı'nı dağıtmak uğruna Meclis Başkanlığına aday olmuş ve Netanyahu'nun partisi Likud'un başını çektiği sağ blokun desteği ile bu makama seçilmişti.
Bu kararın ardından Mavi-Beyaz'ın ortaklarından Yeş Atid ve Telem Partisi, İttifak'tan ayrılırken Gantz, Netanyahu ile koalisyon görüşmelerine başlamıştı.
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