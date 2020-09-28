DHA

Kayseri'de bugün saat 13.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Yeşilmahalle Atabek Sokak'ta insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Abdulhamid, Abdul ve Niyazi Sade kardeşler, 20 gün önce kız kardeşlerini kaçırdığı iddia edilen kuzenleri Harun Sade (27) ile sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı.

ÖNCE OTOMOBİLİNE ÇARPTILAR

DHA'da yer alan habere göre olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Harun Sade, otomobiline binerek, kaçmaya çalıştı. Abdulhamid, Abdul ve Niyazi Sade de otomobille Harun Sade'nin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sırasında Sade kardeşler, evlerinin yakınındaki boş araziye giren Harun Sade'nin otomobilinin önünü kesmek istedi. Bu sırada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

POMPALI TÜFEKLE BAŞINDAN VURDULAR

Kaza nedeniyle iki otomobil de alev aldı. Araçtan çıkan amca çocukları arasında kavga devam etti. Harun Sade, başından pompalı tüfekle vurulurken, Abdulhamid, Abdul ve Niyazi Sade kardeşler koşarak olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlardaki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Harun Sade'nin öldüğü belirlendi. Harun Sade'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis, kaçan kardeşleri yakalamak için çalışma başlattı.