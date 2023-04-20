Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Pakistanlı tacizci sınır dışı edildi! Kadınları gizlice çekiyordu... - Güncel haberler

Kadınların gizlice görüntüsünü çekiyordu! Sınır dışı edildi!

İstanbul'da, cep telefonuyla gizlice çektiği kadınların görüntülerini sosyal medyada paylaştığı belirlenen Pakistanlı İ.A. yakalandı. Bayrampaşa'da yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheli, "Özel Hayatın Gizliliği İhlali" ve "Cinsel Taciz" suçlarından adli işlem yapılarak sınır dışı edildi

Giriş: 20.04.2023 - 15:55 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Pakistanlı tacizci sınır dışı edildi! Kadınları gizlice çekiyordu... - Güncel haberler
Kadınların gizlice görüntüsünü çekiyordu! Sınır dışı edildi!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, sanal devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medya uygulaması Twitter'da bir hesapta paylaşılan görüntüler incelemeye aldı.

CEP TELEFONUYLA GİZLİCE GÖRÜNTÜLEDİ

DHA'da yer alan habere göre görüntülerdeki kadınların cep telefonuyla gizlice görüntülendiği tespit edildi. Videoda ayrıca polis araçlarının da görüntülerinin yer aldığı belirlendi.

TİKTOK'TA YAYINLANDIĞI SAPTANDI

İncelemeler sonucu paylaşımda yer alan videonun, TikTok isimli sosyal medya platformunda bir kullanıcı tarafından yayınlandığı anlaşıldı.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Söz konusu TikTok hesabı incelendi ve benzeri birçok videonun paylaşıldığı görüldü. Hesabın kullanıcısı üzerine yapılan araştırmalar sonucu şüphelinin Pakistan uyruklu İ.A. olduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALINIP SINIR DIŞI EDİLDİ

Bayrampaşa'da yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheli, "Özel Hayatın Gizliliği İhlali" ve "Cinsel Taciz" suçlarından adli işlem yapılarak sınır dışı edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
"Halkın yararına verilen taahhütleri yerine getiririz"
Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının zanlısı tutuklandı
Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının zanlısı tutuklandı
Ayvalık açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı
Ayvalık açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı
Bingöl'de yıldırım düştü: 1 yaralı
Bingöl'de yıldırım düştü: 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.