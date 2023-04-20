Kadınların gizlice görüntüsünü çekiyordu! Sınır dışı edildi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, sanal devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medya uygulaması Twitter'da bir hesapta paylaşılan görüntüler incelemeye aldı.

DHA'da yer alan habere göre görüntülerdeki kadınların cep telefonuyla gizlice görüntülendiği tespit edildi. Videoda ayrıca polis araçlarının da görüntülerinin yer aldığı belirlendi.

İncelemeler sonucu paylaşımda yer alan videonun, TikTok isimli sosyal medya platformunda bir kullanıcı tarafından yayınlandığı anlaşıldı.

Söz konusu TikTok hesabı incelendi ve benzeri birçok videonun paylaşıldığı görüldü. Hesabın kullanıcısı üzerine yapılan araştırmalar sonucu şüphelinin Pakistan uyruklu İ.A. olduğu tespit edildi.

Bayrampaşa'da yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheli, "Özel Hayatın Gizliliği İhlali" ve "Cinsel Taciz" suçlarından adli işlem yapılarak sınır dışı edildi.