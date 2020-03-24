İtalya'da koronavirüs ölümlerinde bilanço ağırlaşıyor!

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Koronavirüs salgının ciddi bir şekilde etkilerinin görüldüğü İtalya'da son 24 saatte 743 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 6 bin 820'ye yükseldiği açıklandı.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede tam bir ay önce patlak veren Kovid-19 salgınına ilişkin Roma’da düzenlediği günlük basın toplantısında son bilgileri paylaştı.

Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 54 bin 30'a ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 69 bin 176’ya çıktığını duyurdu.

Genel Müdür Borrelli, ölü sayısının düne göre 743 kişi daha artarak, toplam 6 bin 820’ye yükseldiğini belirtti.

Borrelli, dün 7 bin 432 olan iyileşenlerin sayısının bugün 894’lük artışla 8 bin 326’ya ulaştığını ifade etti.

Borrelli’nin bugün açıkladığı ölü sayısı, cumartesi günü kaydedilen 793 ölümün ardından bir günde kaydedilen en yüksek ikinci ölüm sayısı oldu.

Öte yandan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, sokağa çıkma yasağını bozma cezasının 400 Euro'dan 3000 Euro'ya çıktığını söyleyerek, yakın zamanda kısıtlamaların gevşemesini dilediğini belirtti.