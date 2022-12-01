İstanbul Boğazı 'Castorone' için kapatıldı!

DHA

Bahama Adaları Bayraklı 325 metre uzunluğunda 39 metre genişliğindeki 'Castorone' isimli derin sularda boru serim işlemi yapan dev gemi, 6 ay önce İstanbul Boğazı'nda geçerek Karadeniz'e açılmıştı.

BORU SERİM İŞLEMİNİ TAMAMLADI DHA'da yer alan habere göre Karadeniz'de doğalgaz bulunan sahada boru serim işlemlerini tamamlayan dev gemi bugün saat 13.30 sıralarından Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA GEÇTİ Geminin geçişi esnasından İstanbul Boğazı transit gemi geçişleri bir süre askıya alındı.

KILAVUZ GEMİLER EŞLİK ETTİ Geminin geçişine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, 5 kılavuz kaptan, Nene Hatun Acil Durum Müdahale gemisi, Kurtarma-7, Kurtarma-9, Kurtarma-12 römorkörleri ile Kıyı Emniyeti-5 ve Kıyı Emniyeti-8 isimli hızlı tahlisiye botları eşlik etti.

RODOS ADASI'NA GİDECEK Dev gemi Yunanistan'ın Rodos Adası'na gitmek için daha sonra ise Marmara Denizi'ne açıldı.

GEÇİŞİNİ 2 SAATTE TAMAMLADI İHA'da yer alan habere göre 325 metre uzunluğunda, 39 metre genişliğinde ve 56 bin 529 groston ağırlığında olan 'Castorone', İstanbul Boğazı'na saat 13.00'da giriş yaptı. Yaklaşık 2 saat süren yolculuk sonrası geçişini tamamlayıp yoluna devam etti.