Son dakika bilgilerine göre, İspanya'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen 15 günlük OHAL süresinin 15 gün daha uzatılmasına karar verildi.

Yetkililer, 13 Mart tarihinde 15 günlük olağanüstü hal ilan ettiklerini açıklamışlardı, bu sürenin 15 gün daha uzatılmasına karar verildiği duyuruldu.

Ülkede, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1381'e ulaştı.