İran'da can kaybı 1433'e yükseldi!

Son dakika açıklamalarına göre, İran'da son 24 saatte 149 kişi daha koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1433'e yükseldi.

Koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ise 1237 kişi artarak 19 bin 644'e çıktığı açıklandı.