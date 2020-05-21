AA

İngiltere’de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 338 artarak 36 bin 42’ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 338 artışla 36 bin 42 oldu.

Ülkedeki toplam vaka sayısı da 2 bin 615 artarak 250 bin 908’e çıktı.

Bir günde 128 bin 340 testin yapıldığı ülkede, toplam test sayısı da 3 milyon 90 bin 566’ye yükseldi.

ANTİKOR TESTİ

Öte yandan İngiliz hükümeti ilaç firması Roche ile antikor testi temini konusunda anlaştığını duyurdu.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, antikor testleri ihtiyaç duyanlara ücretsiz olarak verilecek ancak sağlık çalışanlarına öncelik tanınacak.

Testlerin uygulanmaya başlanacağı tarih ile ilgili ise ayrıntı verilmedi.

İngiliz hükümeti daha önce yaptığı açıklamada antikor testlerinin yüzde yüz başarıyla denendiğini ve üretici firma Roche ile anlaşmaya varılması halinde haftada birkaç yüz bin test kitinin temin edilebileceğini bildirmişti.

Antikor testiyle bir kişinin daha önce Kovid-19 hastalığını geçirip geçirmediği tespit ediliyor.

ABD'DE SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1422 artarak 95 bin 16'ya yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 22 bin 967 artarak 1 milyon 595 bin 81'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı da 1422 artarak 95 bin 16'ya çıktı.

ABD'yi 317 bin 554 vakayla Rusya, 294 bin 152 vakayla Brezilya ve 279 bin 524 vakayla İspanya izliyor.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.

Şimdiye kadar 364 bin 249 vakanın görüldüğü eyalette 28 bin 758 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 152 binden fazla vakayla New Jersey ve 100 binden fazla vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 14 milyon 178 bine, iyileşen hasta sayısı da 371 bine yaklaştı.