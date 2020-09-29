Son dakika bilgilerine göre, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Ermenistan'ın uçağını vurduğu iddialarını yalanladı. Altun, "Türkiye Ermeni uçağını vurmadı" dedi.

Reuters haber ajansının Ermenistan Savunma Bakanlığını kaynak gösterdiği haberinde, Türk F-16'larının Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait Su-25 savaş uçağını vurduğu iddia edilmişti. Haberde ayrıca, Su-25 savaş uçağının pilotunun hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

İletişim Başkanı Altun, bu iddiaları yalanlayarak "Türk, F-16'larının Ermeni uçağını vurduğu iddiaları doğru değil" ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN DA İDDİALARI YALANLARI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Hizmeti Başkanı Albay Vagif Dergahlı, Ermenistan'ın "Su-25 uçağı düşürüldü"iddiasını yalanlayarak, Ermenistan’ın kışkırtıcı haberlerle uluslararası kamuoyunun dikkatinin çekmeye çalıştığını söyledi.

Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Dergahlı, "Karabağ semasında Ermenistan ordusuna ait bir Su-25 uçağının düşürülmesi, Ermeni askeri propaganda makinesinin bir başka fantezisidir. Ermeni medyasında, Ermenistan ordusuna ait bir Su-25 uçağının güya F-16 uçağı tarafından düşürüldüğü yönündeki bilgiler yalandır." açıklamasında bulundu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye ait F-16 savaş uçağının, Ermenistan ordusuna ait Su-25 uçağını düşürdüğünü öne sürmüştü.