HSK Başkan vekili: Hakim teminatı konusunda son derece titiziz

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün, “Düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar, çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye kalkışmasınlar” çıkışı, yargıda güç mücadelesi ve ekiplerin savaşı tartışmalarını alevlendirdi. Dün de dizi ve film oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ ile hatıra fotoğrafı çektiren kadın hakim hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu ( HSK) re’sen inceleme başlatıldığını duyurdu. İstanbul Adliyesi’nde hakimin avukatla yaşadığı etek boyu tartışması da hafızalardan silinmiş değil. Bunun gibi daha birçok olay var. Yargıda neler oluyor? Yasaya ve meslek ilkelerine uygun davranmayan hakim ve savcılar hakkında ne gibi disiplin işlemleri yapılıyor? Hakim teminatını güvence altına alabilmek için HSK neler yapıyor? Bu soruları HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz’a sordum. HSK’nın yargıç bağımsızlığı ve yasalarla belirlenmiş ilkelerden asla taviz vermediğini vurgulayan Yılmaz, önemli bir noktaya dikkat çekti. Önceki yıllarda en fazla 4 veya 5 hakim savcının meslekten ihraç edildiğini vurgulayan Yılmaz, son yıllarda bu sayının arttığını ifade etti.

HSK Başkan Vekili Yılmaz’ın verdiği bilgiler ışığında; Hakimler ve Cumhuriyet savcılarından 2016-2019 yılları arasında HSK İkinci Dairesi disiplin dosyalarında meslekten çıkarma kararı verilen ilişkin istatistik şöyle:

- 2016 yılında 13, 2017 yılında 13, 2018’de 76, 2019’da ise 42 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi.

- 2016’da ihraç edilen 13 kişinin 9’u FETÖ üyeliği gibi KHK kapsamında ihraç iken 4’ü disiplin suçlarından, 2017 yılında çıkarılan 13 kişinin 8’i KHK kapsamındaki suçlardan iken 5’i disiplin suçları, 2018’de meslekten çıkarılan 76 kişinin 59’u KHK kapsamında iken, 17’si disiplin suçlarından; 2019’un 9 ayında çıkarılan 42 kişinin 32’si KHK kapsamındaki suçlardan iken 10’u disiplin suçlarından meslekten ihraç edildi.

FETÖ DIŞINDA İHRAÇLAR

Bu tablo bize şunu gösteriyor:

"HSK’nın disiplin suçlarına bakan İkinci Dairesi, yargıç güvencesi ve disiplinsizlik gibi konularda kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. İnce eleyip sık dokuyor ve yasaya aykırı disiplinsizlik gördüğünde meslekten ihraç kararı veriyor."

HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, disiplin suçlarında tavizsiz yaklaşımlarını şöyle anlattı:

"Ergenekon, Balyoz, Selam Tevhid, Oda TV, MİT TIR'ları gibi davalarda meslekten çıkarılanlar için terör örgütü üyeliğinin yanı sıra, ayrıca kanuna aykırı işlemlerden dolayı ihraç kararı veriyoruz. 4-5 kez ayrı ayrı ihraç verdiğimiz yargı mensupları var. FETÖ dışında, görevi kötüye kullanmaktan disiplin işlemi yapıyoruz. Ayrıca yürüyen davalarda soruşturma izni veriyoruz. Disiplin suçundan meslekten ihraç ediyoruz."

Bir örnekle tabloyu açıklayan Yılmaz, firari FETÖ Savcısı Zekeriya Öz için de müfettişlerin tespiti üzerine disiplin cezası uygulandığını ifade etti.

"HAKİM TEMİNATINDA TİTİZİZ"

2802 sayılı Hakim ve Savcılar Kanunu’nun disiplin hükümlerini titiz şekilde uyguladıklarını vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:

"Hakim teminatı konusunda son derece titiziz. 2802’nin ruhuna uygun şekilde hakkı, hukuku, aynı zamanda yargıç tarafsızlığını sağlamak adına sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz. Amacımız adaletin tecellisi için görevde bulunan hakim ve savcılarımızın huzur içinde görev yapmasını sağlamak. Bütün çabamız bunun için; bizim varlık sebebimiz de bu… Mesleğe yeni girmiş yargı mensuplarıyla bir araya geldiğimizde, konuşmalarımızda kendilerine, ‘Ne olur kararlarınızda tarafsız olun. Meslek ilkelerinden ayrılmayın’ diyoruz…"