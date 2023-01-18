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Ev sahibine "Babam" diye tanıttığı kişi katili oldu!

Bursa'da, 28 yaşındaki Pelin Sezer, ev sahibine babası olarak tanıttığı Mehmet Mehdi Okulevi (65) tarafından tabanca ile 11 el ateş edilerek öldürüldü. Kaçtığı İstanbul'da yakalanan katil zanlısı yakalanıp sorgulanmak üzere Bursa'ya getirildi

Giriş: 18.01.2023 - 14:08 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Ev sahibine
Ev sahibine "Babam" diye tanıttığı kişi katili oldu!
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DHA

Bursa'da olay, dün Mustafakemalpaşa ilçesi Selimiye Mahallesi İrfan Kaplan Sokak'ta meydana geldi. Ş.T., dini nikahla birlikte yaşadığını söylediği Pelin Sezer'den (28) haber alamayınca ev sahibinden yedek anahtarı istedi.

YERDE KANLAR İÇİNDE BULDU

DHA'da yer alan habere göre yedek anahtarla eve giren Ş.T., Sezer'i kanlar içinde yerde yatarken buldu.

VÜCUDUNA 11 MERMİ İSABET ETMİŞ

İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, Sezer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sezer'in tabanca ile vurularak öldürüldüğü, vücudunun çeşitli yerlerine 11 merminin isabet ettiği tespit edildi.

KATİLİNİ BABASI OLARAK TANITMIŞ

Cinayete ilişkin çalışma başlatan polis, geçen hafta Pelin Sezer ile Ş.T.'nin, Mehmet Mehdi Okulevi (65) ile birlikte Mustafakemalpaşa'dan ev kiraladıklarını, Sezer'in ev sahibine Ş.T.'yi eşi, Mehmet Mehdi Okulevi'ni ise babası olarak tanıttığı bilgisine ulaştı.

İSTANBUL'A KAÇTIĞI BELİRLENDİ

Ekipler, cinayet şüphelisi Mehmet Mehdi Okulevi'nin İstanbul'a gittiğini saptadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti.

KATİL ZANLISI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

İstanbul'da yakalanıp, gözaltına alınan Okulevi, Bursa'ya getirildi. Cinayeti itiraf ettiği öğrenilen Mehmet Mehdi Okulevi'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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