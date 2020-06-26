AA

Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'nde, 9 Temmuz 2019'da, Astsubay Ertuğrul G., 4 aylık eşi Büşra G.'yi (21),kayınpederi Cemal ve kayınvalidesini Sultan Ünlükıraner'i öldürmüş, sanık hakkında biri ağırlaştırılmış 3 müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Sanık Ertuğrul G., ikinci kez hakim karşısına çıktı.

"BU SUÇU NASIL İŞLEDİM BİLEMİYORUM"

AA'da yer alan habere göre Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Ertuğrul G., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada sanık avukatı da hazır bulundu. Sanık Ertuğrul G, savunmasında, "Her şey bir anda oldu. Pişmanım. Ben böyle bir suçu nasıl işledim, hala bilemiyorum." ifadelerini kullandı.

TANIKLARIN DİNLENMESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.