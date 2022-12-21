Halkı galeyana getirmeye çalıştı! Şüpheli yakalandı!

İstanbul Esenyurt'ta yaşanan ve sosyal medya platformlarında, Akevler ve Cumhuriyet mahallelerindeki marketlerde bir kişinin alkollü ürünlerin satışına tepki gösterdiğine yönelik görüntülerin yayınlanması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
EVİNDE GÖZALTINA ALINDI
AA'da yer alan habere göre gösterdiği tepkiyle, halkı kin ve nefret söylemleriyle galeyana getirmeye çalıştığı öne sürülen yabancı uyruklu M.E.A, Esenyurt Pınar Mahallesi'ndeki ikamet adresinde gözaltına alındı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Tepki çeken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.