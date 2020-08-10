Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Oruç Reis’in faaliyetlerine ilişkin, "Akdeniz'de gerginliğin artmasına neden olan taraf Türkiye değil Yunanistan'dır." açıklamasında bulundu.
Sözcü Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Oruç Reis'in faaliyetlerine dair açıklamasına ilişkin yöneltilen soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, Oruç Reis araştırma gemisinin Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirdiği kıta sahanlığı içinde ve hükümetin 2012 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) verdiği ruhsat sahaları dahilinde olduğunu anımsattı. Geçtiğimiz temmuz ayı için planlanan sismik araştırma faaliyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bir süre askıya alındığını belirten Aksoy, "Almanya ve AB'nin ricası üzerine diplomasiye şans tanımak ve diyalog kanallarını yeniden canlandırmak amacıyla yaptığımız bu iyi niyet jesti karşılık görmemiştir. Yunanistan diyalog konusunda samimi ve dürüst olmadığını 6 Ağustos 2020 tarihinde Mısır ile yaptığı korsan anlaşma ile ortaya koymuştur. Bu anlaşma ile ülkemizin ve Libya'nın Doğu Akdeniz´deki kıta sahanlığı ihlal edilmiştir. Bu gelişme üzerine Oruç Reis gemimiz, evvelce planlanan sismik araştırma faaliyetine bugün itibariyle başlamıştır" dedi.
"İZİN VERİLMEYECEKTİR"
Aksoy, Yunanistan'ın Türkiye'nin faaliyetlerine itiraz etmesinin hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığını belirterek, şunları kaydetti:
"Daha önce defaatle dile getirdiğimiz üzere, Meis Adası başta olmak üzere, bölgedeki Yunan adalarının Türkiye'nin kıta sahanlığını kesmesi uluslararası hukukun temel ilkesi olan hakkaniyet ilkesine aykırıdır. Türkiye gösterdiği iyi niyete bir kez daha karşılık bulamamış olmasından hareketle, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanmayı sürdürecek ve daha önceden yapılan planlama çerçevesinde faaliyetlerine kararlılıkla devam edecektir. Akdeniz'de gerginliği arttıran taraf Türkiye değil, Yunanistan'dır. Asırlar boyunca Türk hakimiyetinde bulunan Akdeniz'den ülkemizi dışlamaya çalışmak kimsenin haddine değildir. Akdeniz'in 'tek sahibi benim' anlayışıyla hareket edenler hüsrana uğrayacaktır. Türkiye kendisine karşı oluşturulan şer ittifaklarını yerle yeksan edecek kudret ve kararlılık ile imkan ve kabiliyetlere sahiptir. Öte yandan bölgedeki askeri varlığımız, herhangi bir tırmanmaya yol açma hedefi taşımamakta olup, tamamen, gerekmesi halinde meşru savunma hakkını kullanmaya yöneliktir. Sivil bir gemimize askeri müdahalede bulunulmasına tabiatıyla izin verilmeyecektir."
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