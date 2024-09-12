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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERLERİ: Dehşet kamerada! Sevgiliye feci darp - Haberler | Son dakika haberleri

        Dehşet kamerada! Sevgiliye feci darp!

        İstanbul Esenyurt'ta, eski kız arkadaşının kaldığı daireye zorla giren Tolga Han S., G.G. isimli kadını eline aldığı bıçak ile tehdit edip darp etti. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 10:08 Güncelleme: 12.09.2024 - 11:26
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        Dehşet kamerada! Sevgiliye feci darp!
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        İstanbul'da olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan özel bir sitede meydana geldi.

        EVE ZORLA GİRDİ İDDİASI

        İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre eski kız arkadaşının kaldığı daireye zorla giren Tolga Han S., kız arkadaşı G.G. ile tartışmaya başladı.

        BIÇAKLA KADINI TEHDİT ETTİ

        Bir süre sonra daireye sitenin güvenlik görevlileri gelirken saldırgan, G.G.’yi elindeki bıçak ile tehdit edip darp etti.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Güvenlik görevlileri, S.’yi daireden dışarı çıkarırken olay sonrası G.G.’nin karakola giderek Tolga Han S.’den şikayetçi olduğu öğrenildi.

        Yaşanan o olay cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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        #Esenyurt
        #Son dakika haberler
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