Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan-Zurabişvili görüşmesinde koronavirüsle mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı ifade edildi.