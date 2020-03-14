EUROLEAGUE'E 11 NİSAN'A KADAR DURDU

THY Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu, resmi internet sitesinden korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ilgili açıklamalarda bulundu. Virüsün tehlikeli olduğunun farkında olduklarını ve hem taraftarlara hem de sporculara bulaşmamasını istediklerini ifade eden Bertomeu, "Tüm Euroleague basketbol organizasyonları 11 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.Bu tarihten sonra devam etmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.