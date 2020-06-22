Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Şenlikçe Köyü'nde damda oynarken elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki H.V. hayatını kaybetti. Kilis Devlet Hastanesine morguna kaldırılan H.V’nin cenazesinin, otopsinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İHA'da yer alan habere göre H.V.'nin oyun oynarken evin üzerinde bulunan yüksek gerilim hattına temas ettiği ileri sürüldü.

Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.