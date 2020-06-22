AA

Adana'nın Karataş ilçesinde, alınan bilgiye göre, dün, babası Habib Ercan (39) ve akrabası Samet Karayiğit ile denize girdikten sonra gözden kaybolan 12 yaşındaki Ali Ercan'ı, havanın kararması nedeniyle sonlandırılan arama çalışmalarına sabah saatlerinde Karataş Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerince yeniden başlandı.

SAHİLDEN 500 METRE AÇIKTA BULUNDU

AA'da yer alan habere göre aramalarını DEGAK-10 arama kurtarma dalgıçlarıyla deniz altından, TCSG-13 Botu ve drone ile deniz üstünden sürdüren ekipler, çocuğun cansız bedenini sahilden 500 metre açıkta buldu.

Ekiplerce, bot yardımıyla sahile ulaştırılan çocuğun cansız bedeni savcılığın incelemesinin ardından Karataş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde "Boğulma tehlikesi" denize girilmez yazan uyarı tabelası yürekleri yaktı.