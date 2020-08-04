Lübnan'daki Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Beyrut'ta meydana gelen patlamanın etkisiyle 3 katlı bir binanın yıkıldığı, enkaz altında hala insanların olduğu belirtildi. Lübnan Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, yüzlerce insanın hastanede tedavi altında olduğunu söylendi.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan yaptığı açıklamada, çok fazla sayıda yaralı olduğunu ve kapsamlı maddi hasar oluştuğunu söyledi. Patlamada hükümet binasının da zarar gördüğü belirtildi.

Reuters, patlamada en az 10 kişi hayatını kaybettiğini ifade etti.

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