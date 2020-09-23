Berkin Elvan'ın babasından Eren Bülbül açıklaması!

İstanbul Okmeydanı'nda, Gezi Parkı eylemlerinde, 16 Haziran 2013'te kafasına isabet eden gaz kapsülü nedeniyle ağır yaralanan ve 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüyle ilgili davaya, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.
ANNE VE BABASI DA DURUŞMAYA KATILDI
DHA'da yer alan habere göre duruşmaya tutuksuz sanık F.D. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşma salonunda Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan ve kardeşi Gamze Elvan ile taraf avukatları yer aldı. Duruşmayı izleyenler arasında CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da vardı.
"EREN BÜLBÜL'ÜN ACISINI DA PAYLAŞIYORUM"
Duruşmada söz verilen Sami Elvan, 53 yaşında olduğunu ve oğlunun öldüğü güne kadar karakolda hiçbir işinin olmadığını dile getirerek, "13 yaşındaki çocuk nasıl terörist olur. Bana bunu bilimsel olarak açıklayın. Trabzon'da öldürülen Eren Bülbül'ün acısını da paylaşıyorum. Acıları kıyaslıyorlar. Ben siyasetçi değilim, normal vatandaşım. Benim çocuğum terörist olamaz" dedi.
"7 YILDIR UYUYAMIYORUM"
Anne Gülsüm Elvan da, "17 duruşmadır oğlumun suçsuzluğunu kanıtlamaya çalışıyorum. Her şey meydanda, suçlulara ceza verilmiyor. Katile soruyorum, 'Çocuğu ona baba dediğinde benim oğlum aklına geliyor mu' Ben yaşayamıyorum, 7 yıldır uyuyamıyorum" diye konuştu. Anne Elvan da sözlerinin ardından gözyaşları eşliğinde duruşmadan çıktı.
"KİMSENİN ÖLÜMÜYLE İLGİM YOK"
Avukat savunmalarının ardından söz alan tutuksuz sanık F.D. ise "Baştan beridir avukatların söyledikleri varsayım üzerinedir. Hayali bir dünyadadırlar, ispatlayamadıkları şeyleri söylemektedirler. Başka da söyleyecek bir şeyim yok. Önceki ifadelerimde de söyledim, kimsenin ölümüyle ya da yaralanmasıyla hiçbir ilgim yok" dedi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, esas hakkında mütalaasını açıklaması için dava dosyasının savcıya gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
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