İHA

Ankara'da Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Ankara Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2 aylık fiziki ve teknik bir takibin ardından önemli bir operasyona imza attı. Edinilen bilgilere göre, bazı kişilerin aynı gayrimenkulü birden fazla kişiye satarak onları dolandırdıkları tespit edildi. Zanlıların villa satışı için anlaştıkları mağdurlardan tapu devrini aldıkları ancak parasını ödemedikleri belirlendi.

DİNLEMEYE KARŞI ÖNLEM ALDILAR

İHA'da yer alan habere göre satılık villaların sahipleri ile alıcı gibi ile iletişim kuran şebeke elemanların bankaya giderek bir miktar para yatırarak, tapu devrini gerçekleştirdikleri tespit edildi. Zanlıların yapılan teknik takipte sürekli telefon değiştirdikleri ve dinlemeye karşı tedbir aldıkları anlaşıldı.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Şüphelilerin mağdurlarla bankada para alışverişleri kameralara yansıdı. Yapılan ev aramasında 161 adet hazır GSM sim kartı ile geçti. Şüpheliler ifade aşamasında tapeleri görünce inkar edemediler suçlarını itiraf ettiler. 7 zanlı lüks bir havuzlu villada yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 7 zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu.