Bakan Akar, Alman mevkidaşıyla görüştü!

AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mili Savunma Bakanı Akar, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında yarın NATO Karargahı'nda "Ayrıştırma Usulleri" toplantısının öncesinde kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Akar, Alman mevkidaşı Kramp-Karrenbauer ile görüşmesinde Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularının ele alındığı ifade edildi.

NATO'DAKİ TÜRKİYE-YUNANİSTAN TOPLANTISI 10 EYLÜL'DE YAPILACAĞI AÇIKLANMIŞTI

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda "Ayrıştırma Usulleri"nin görüşüleceği toplantının 10 Eylül Perşembe günü yapılacağı bildirilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasındaki görüşme sonrasında NATO Karargahı'nda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında toplantı yapılması planlandı.

NATO Karargahı'nda bugün gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usulleri"nin görüşüleceği toplantı, NATO Askeri Komite Başkanlığı tarafından 10 Eylül'e ertelendi.