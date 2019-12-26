Son dakika haberleri... Bak şu vicdansıza! Yardım bahanesiyle yaptığı inanılmaz...

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Malatya'da sara krizi geçiren bir kişiye yardıma giden vatandaşların arasına karışıp, baygın vatandaşın parasını çalan şüpheli, kamera kayıtlarından tespit edildi.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, olay 24 Aralık Salı günü Dabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. Tenzile Sokak üzerinden kriz geçirerek bayılan bir vatandaşa çevredekiler yardıma gelirken, sağlık görevlilerine de haber verildi. Bu arada bir kişi, olayı cep telefonuyla kaydetti. Bir süre sonra görüntüye baktığında ise şoke olan kişi, yardıma gelenlerden birinin, baygın vatandaşın parasını çaldığını fark etti.

POLİS BİR GÜN SONRA YAKALADI

Olay yerinde farkına varılmayan hırsızlıkla ilgili görüntüler üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Polis, sara krizi nedeniyle baygınlık geçiren ve hastaneye kaldırılan vatandaşın ifadesine başvurdu. Kamera görüntülerini ihbar niteliğinde inceleyen ekipler, yapılan çalışmalarda hırsızlık şüphelisini tespit etti.

Şüpheli, olaydan bir gün sonra Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Emniyet ekipleri, hırsızlık şüphelisinin üzerinde 7.4 gram kubar esrar ile ikametinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirdi.