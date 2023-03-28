Arkadaşını motosikletle evine bırakacaktı! Meryem'i kaybettik!

Çarpışmanın şiddetiyle Balım ve arkasında oturan arkadaşı Ayşin K. yola savruldu. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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