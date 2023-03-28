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Arkadaşını motosikletle evine bırakacaktı! Meryem'i kaybettik!

İzmir'in Torbalı ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü 22 yaşındaki Meryem Balım hayatını kaybetti, arkasında oturan arkadaşı Ayşin K. ağır yaralandı. Soruşturma başlatan jandarma, otomobil sürücüsü Ç.Ç.'yi gözaltına aldı

Giriş: 28.03.2023 - 14:34 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Arkadaşını motosikletle evine bırakacaktı! Meryem'i kaybettik! - İzmir haberleri
Arkadaşını motosikletle evine bırakacaktı! Meryem'i kaybettik!
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DHA

İzmir Torbalı'da yürekleri yakan kaza, Ayrancılar Mahallesi Eski Pancar yolunda dün akşam saatlerinde meydana geldi.

KARŞI YÖNDEN GELEN OTOMOBİL ÇARPTI

DHA'da yer alan habere göre Ayrancılar Mahallesi'nden, Pancar Mahallesi yönüne giden Meryem Balım'ın yönetimindeki motosiklete, karşıdan gelen Ç.Ç.'nin kullandığı otomobil çarptı.

İKİ GENÇ KIZ YOLA SAVRULDU

Çarpışmanın şiddetiyle Balım ve arkasında oturan arkadaşı Ayşin K. yola savruldu. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MERYEM OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekipleri Meryem Balım´ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, arkadaşı Ayşin K. ise ağır yaralandı.

ARKADAŞININ DURUMU AĞIR

Durumu ağır olan Ayşin K. Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Meryem Balım'ın, arkadaşı Ayşin K.'yi motosikletiyle evine bırakmak isterken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Soruşturma başlatan jandarma, otomobil sürücüsü Ç.Ç.'yi gözaltına aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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