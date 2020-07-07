ABD, DSÖ'den resmi olarak çekildi!

Son dakika bilgilerine göre, ABD'de Donald Trump yönetimi, Dünya Sağlık Örgütünden resmi olarak çekildiğine dair Kongre’yi bilgilendirdi.

ABD'li Demokrat Senatör Bob Menendez, Amerika Birleşik Devletleri'nin Dünya Sağlık Örgütü üyeliğinden çekildiğini açıkladı.

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